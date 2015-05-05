«Нафтогаз» за год сократил доход от транзита газа на 27%

Согласно отчету, в натуральном выражении за 2014 год транзит российского газа через Украину сократился по сравнению с 2013 годом на 27,7%, - до 62,197 млрд куб. м с 86,126 млрд куб. м.

Также в документе отмечается, что в 2014 году «Нафтогаз» реализовал 31,221 млрд куб. м газа на сумму 64,662 млрд грн, тогда как в 2013 году компания реализовала 29,358 млрд куб. м газа на 60,248 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

Согласно транзитному контракту от 2009 года между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнял данное условие. Так, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м. В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,3 млрд куб. м, что на 19,1% меньше показателя 2011 года.