Украина резко сократила закупки газа в Европе и удвоила импорт из России

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Венгрии (FGSZ) и Словакии (Eustream).

По данным FGSZ, Украина уже 5 дней не осуществляет импорт природного газа из Венгрии.

По данным словацкой компании Eustream, Украина с 1 мая сократила суточные объемы импорта газа по сравнению с апрелем в среднем на 43% - до 21,5 млн куб. м с 38 млн куб. м.

При этом, по данным госкомпании «Укртрансгаз», Украина с 1 мая в среднем удвоила суточные объемы импорта газа из России - до 19 млн куб. м с 9 млн куб. м в апреле.

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на тот момент составляла около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо. Однако уже в первую неделю апреля Украина сократила суточные объемы импорта природного газа из Венгрии более чем в 6 раз.

По оперативным данным венгерской компании, суточные объемы поставок газа в Украину в конце марта составляли от 4,6 млн куб. м до 7,2 млн куб. м. После заключения вечером 1 апреля нового газового контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» импорт «голубого топлива» 2 апреля сократился до 1,909 млн кубометров, а с 3 по 5 апреля составлял почти 0,7 млн кубометров. Затем до конца апреля суточные объемы импорта газа из Венгрии упали до 4,8 тыс. кубометров.