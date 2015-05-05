«Газпром» потерял сотни миллионов евро из-за задержки строительства «Турецкого потока»

Но аналогичные переговоры "Газпрома" с госкомпанией Botas по-прежнему в тупике, что ставит под сомнение прогресс по проекту "Турецкий поток", пишет "Коммерсантъ".

Дисконт, по словам источников, составит примерно 25% в первом квартале и еще 15% во втором, и в мае цена опустится до уровня около $260 за 1 тыс. кубометров, это должно позволить российской компании удержать свою долю на рынке.

Как стало известно "Ъ", частные турецкие импортеры газа Enerco Enerji, Bosphorus gas, Avrasya gaz, Shell, Bati Hatti, Akfel gas и Kibar Enerji после напряженных переговоров все же добились от "Газпрома" скидки. До этого компании были вынуждены платить за газ по цене 2014 года — $374 за 1 тыс. куб. м, что намного превышает текущий рыночный уровень в Европе. По словам источников, теперь в первом квартале цена составит менее $300 за 1 тыс. куб. м, во втором квартале — около $260 за 1 тыс. куб. м.

Изменено и ценообразование в контракте: вместо фиксированной цены, действовавшей в 2014 году, стороны вернулись к нефтяной индексации. Новое соглашение будет действовать задним числом с 1 января до конца года, то есть "Газпром" должен будет вернуть импортерам часть уже сделанных платежей - $250-300 млн.

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В 2014 году Турция закупила у "Газпрома" 27,3 млрд куб. м, но основной объем пришелся на госкомпанию Botas. С ней "Газпром" тоже ведет переговоры о скидке, которую Владимир Путин официально обещал Турции в рамках договоренностей о строительстве газопровода "Турецкий поток". Изначально предполагалось, что частные импортеры получат скидку после завершения переговоров "Газпрома" и Botas: импортная цена для частников должна быть ниже, чем для госкомпании, чтобы они могли работать на субсидируемом внутреннем рынке Турции.

"Газпром" и Botas за три месяца переговоров согласовали размер скидки, но не смогли договориться, к какому компоненту контрактной формулы ее применять. По данным "Ъ", переговоры уже полтора месяца в тупике и каждая сторона надеется взять другую измором. Botas несет потери, платя за газ около $370 за 1 тыс. куб. м, хотя цены на европейском рынке на $100 ниже. Положение турецкой стороны усугубляет и ослабление лиры, потерявшей с начала года 14% к доллару, в то время как для Анкары крайне нежелательно повышать тарифы на газ перед летними выборами в парламент.

Но и "Газпром" крайне заинтересован быстрее начать строительство "Турецкого потока" — в частности, потому, что компания уже потеряла несколько сотен миллионов евро, оплачивая простой судов-трубоукладчиков, которые шестой месяц ждут в Варне. Кроме того, монополия рискует и долей на рынке: с февраля Турция активно наращивает закупки спотового сжиженного газа, который сейчас на $50 за 1 тыс. куб. м дешевле российского. В апреле поставки газа в страну из РФ упали почти на 38% по сравнению с прошлым годом.

Но теперь переговоры осложняет и политический фактор: в конце апреля Владимир Путин посетил в Ереване мероприятия в память жертв турецкого геноцида армян 1915 года, что вызвало резкие демарши Анкары.