Цены на нефть обновили максимумы 2015 года за счет слабого доллара и снижения экспорта из Ливии, пишет Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,81 до $68,33 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,08 до $61,48.

За апрель цены поднялись, соответственно, на 20 и 25 процентов, несмотря на прогноз, что ОПЕК на совещании в июне не станет снижать добычу.

"Мы не видели в хедж-фондах и управляющих инвестициями такого оптимизма как сейчас. Такого оптимизма не было с июля прошлого года, хотя показатели рынка нефти почти не изменились", - сказала аналитик нефтяного рынка National Australia Bank Виэнн Лай.

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Ливийский нефтеналивной порт Зуейтина перестал получать нефть из-за акций протеста, и добыча в стране упала до 500.000 баррелей в сутки, что составляет треть добычи до 2010 года.

Поддержку ценам также дает ослабление доллара и неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе, по данным Американского института нефти.