Украина будет оставаться главным транзитером газа в ЕС - вице-президент Еврокомиссии

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович заявляет, что Украина есть и будет одним из главных транзитеров газа в Европейский Союз.

«Украина является одной из ведущих стран газового транзита между Россией и ЕС вот уже несколько десятилетий, и будет оставаться таковой в обозримом будущем. В 2013 году половина российского газа, импортируемого в ЕС, прошла через Украину. Пусть в меньшей степени, но Украина также играет важную посредническую роль в наших закупках нефти. Поэтому в общих для Киева и Брюсселя интересах обеспечить Украине современную и функциональную энергетическую инфраструктуру», - сказал Шефчович 5 мая во время конференции по энергетической безопасности ЕС в Брюсселе, передает радио «Свобода».

Шефчович приветствовал усилия украинского правительства по продвижению реформы энергетического сектора.

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В декабре прошлого года Москва и Анкара договорились о строительстве газопровода «Турецкий поток».

14 января председатель правления российского «Газпрома» Алексей Миллер после переговоров с Шефчовичем заявил, что газопровод «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в ЕС и это позволит снять риски транзита через Украину.

По словам Миллера, теперь европейцы должны создать необходимую газотранспортную инфраструктуру от границы Турции и Греции для приема газа через так называемый «Турецкий поток».

В «Нафтогазе» отметили тогда, что заявления российского «Газпрома» не имеют экономического основания и являются политическим блефом.