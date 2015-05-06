"Нафтогаз" продал "дочке" газа на 16 миллиардов гривень

Госкомпания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, заплатила своей «материнской» компании «Нафтогаз Украины» 16,1 млрд грн за природный газ для обеспечения своих производственно-технологических нужд.

Об этом говорится в сообщении «Укртрансгаза», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, «Укртрансгаз» закупил 1,828 млрд куб. м газа, часть из которого пойдет на обеспечение бесперебойного транзита российского газа в Европу.

Как отмечается в сообщении, «Нафтогаз» продал «Укртрансгазу» голубое топливо по 8 812 грн за тыс. кубометров с НДС.

Контракт между компаниями был заключен 27 апреля 2015 года. Действие договора – до конца 2015 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года «Укртрансгаз» заплатил «Нафтогазу» за 1,4 млрд куб. м газа для собственных нужд 6,013 млрд грн.

В декабре 2012 года «Укртрансгаз» закупил у малоизвестной частной компании «Лидергаз» (г. Киев) 570 млн куб. м природного газа для собственных нужд на сумму 2,407 млрд грн.

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Справка УНИАН. 100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.