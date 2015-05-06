Цена на нефть поднялась выше 69 долларов

Цена на нефть марки Brent продолжает расти третий день подряд. В понедельник, 4 мая, стоимость барреля впервые в 2015 году поднялась выше $67, на следующий день — пробила отметку $68, а в ходе торгов 6 мая на бирже ICE достигла отметки $69,13, что на 2,38% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В предыдущий раз выше $69 цена барреля Brent поднималась в начале декабря 2014 года, пишет РБК.

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За ростом нефтяных котировок последовало новое укрепление рубля. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость доллара падала до 49,593 руб., что на 90,3 коп. ниже уровня закрытия торгов 5 мая 2015 года.

Курс евро снижался до 55,873 руб., что на 63,3 коп. ниже уровня закрытия торгов 5 мая. В результате официальные курсы доллара и евро упали сегодня более чем на рубль.