Российская электроэнергия для Украины в случае возобновления ее покупки в мае подорожает

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила для госкомпании "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену закупки электроэнергии в мае от госкомпании "Укринтерэнерго", осуществляющей ее импорт из России, в размере 845 грн за 1 МВт/ч, что на 6,9% выше апрельской цены.

Соответствующее решение закреплено постановлением комиссии от 30 апреля 2015 года.

Согласно документу, цена закупки российской электроэнергии установлена на период с 1 по 31 мая 2015 года.

При этом в госкомпании «Укрэнерго» сообщили об отсутствии в мае импорта электроэнергии из России.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина и Российская Федерация подписали два контракта на поставку электроэнергии.

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По данным Министерства энергетики РФ, заключены соглашения между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» на экспорт электроэнергии из ЕЭС России в объединенную энергетическую систему (ОЭС) Украины. Годовой контракт вступает в силу с 30 декабря 2014 года и предусматривает равномерный график поставок объемом до 1500 МВт. Параллельно в целях надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма заключено второе соглашение между дочерней структурой «Интер РАО» — Центром осуществления расчетов (ЦОР) и «Укринтерэнерго».

По данным Государственной фискальной службы, импорт электроэнергии из России за январь-апрель 2015 года в денежном выражении составил 49,339 млн долл.