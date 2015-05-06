Порошенко: монополиям в электроэнергетике будет положен конец

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил сегодня, открывая заседание СНБО, которое будет посвящено вопросам энергетической безопасности.

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«Надеюсь, сегодня мы примем решения, которые вернут здравый смысл, элементарный порядок и экономическую конкуренцию на рынок электроэнергии и тесно связанную с ним шахтерскую отрасль, которая требует четкого, прозрачного механизма ценообразования на уголь», – подчеркнул Петр Порошенко.

По словам президента, монополиям в электроэнергетике, так же, как и другим монополиям, будет положен конец. «А то уже «лампочку Ильича» хоть бери и переименовывай – настолько глубоко там все было приватизировано и сконцентрировано», – отметил Петр Порошенко.

«Политика деолигархизации и демонополизации вполне отвечает национальным интересам безопасности, и я уверен в том, что ни я, как президент, ни правительство, ни Верховная Рада от этого курса не откажутся, кто бы и чем бы ни пытался Украину и меня, как президента, шантажировать, – ни так называемыми шахтерскими батальонами, две трети из которых составляли «титушки», ни так называемыми частными армиями, ни информационными диверсиями, которые сегодня пытаются запускать против меня и против Украины. Стоял, стою и буду стоять на страже национальных интересов. Недовольство «потерпевших» я понимаю, но не советую сопротивляться. Государству следует отдать государственное, а бизнес делать за счет собственных частных ресурсов, и не включать ни кредитные долги, ни расходы на частные армии, ни другие расходы, которые не имеют отношения к себестоимости, в стоимость тонны нефти, кубометра газа, стоимость киловатт-часа», – заявил глава государства.

Также президент отметил, что в топливно-энергетическом комплексе начинают действовать европейские правила. Президент проинформировал о подписании на днях закона «О рынке газа», разработанного совместно с Европейским энергетическим обществом. В частности, он подчеркнул: «Гарантирую, что никто больше не попадет в рейтинг «Форбс», снимая сливки с использования возможностей государственных монополий, с традиционно-коррупционной среды в газовом секторе. Государство ни для кого не будет больше дойной коровой. Дикий капитализм в этой области с принятием этого Закона, соответствующих нормативных актов должен закончиться. Хочу, чтобы это услышали повсюду: и в Киеве, и в Вене». «Именно в этом направлении следует рассматривать и арест 500 млн кубов газа, который Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел осуществила в компании Osthem», – добавил глава государства.