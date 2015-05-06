В Украине отменят чрезвычайное положение в энергетике

Об этом заявил глава Минэнерго Владимир Демчишин, сообщают Подробности.

"Чрезвычайные меры продолжать не будем. На самом деле их целесообразность отсутствует. Из-за постановления о регулировании рынка энергетики в зоне АТО мы в существенной части проблемы снимем... В мае чрезвычайные меры уже действовать не будут", - заявил Демчишин.

В ближайшее время вступит в силу постановление Кабмина о рынке энергетики в зоне АТО, которое призвано решить проблемы с платежами на Донбассе и с поставками электроэнергии в обе стороны.

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Напомним, первый раз правительство утвердило порядок принятия временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии в августе 2014 года. В начале октября чрезвычайные меры были продлены еще на один месяц.

Согласно постановлению, временные чрезвычайные меры могут применяться на период, не превышающий один месяц. При этом Кабмин вправе принять решение о продлении срока действия принятых мер, но не более чем на один месяц.

В частности, на период применения соответствующих мер, субъекты электроэнергетики независимо от формы собственности обязаны действовать в соответствии со стандартами операционной безопасности функционирования объединенной энергетической системы и оперативных команд и распоряжений госпредприятия Укрэнерго.