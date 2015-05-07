Мировые цены на нефть начали падать

Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста, вызванного данными о неожиданном сокращении запасов нефти в США, пишет Прайм.

По состоянию на 7.18 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 0,47% - до 67,30 доллара за баррель. При этом в ходе торгов она повышалась до 69,48 доллара за баррель, нового максимума за этот год. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 0,84% - до 60,42 доллара за баррель.

В среду управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило о неожиданном снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая. Показатель сократился на 3,9 миллиона баррелей, до 487 миллионов баррелей, тогда как эксперты прогнозировали рост на 1,5 миллиона баррелей. При этом управление сообщило о резком падении импорта нефти за неделю на 905 тысяч баррелей нефти в день - до 6,074 миллиона баррелей, что сыграло большую роль в сокращении запасов.

Читайте такжеДобыча нефти в США достигла максимума с февраля 1973 года

Кроме того, добыча нефти в США находится на высоком уровне. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 4 тысячи баррелей нефти в день — до 9,369 миллиона баррелей в сутки, что на 0,042% ниже показателя предыдущей недели. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале Кушинг (Cushing) остались на прежнем уровне — 61,7 миллиона баррелей.