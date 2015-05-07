Кабмин не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Данный режим давал возможность Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оперативно влиять на рынок в условиях острого дефицита энергоресурсов в отопительный сезон. В частности, НКРЭКУ могла устанавливать дополнительные платежи энергокомпаниям, корректировать тарифы на электроэнергию и инвестиционные программы компаний. Кроме того, Нацкомиссия могла изменять алгоритм распределения средств на оптовом рынке электроэнергии.

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Критериями чрезвычайных происшествий являются: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критически низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.

Временные чрезвычайные меры включают: ограничение цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.

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Вводимые меры являются временными, и срок их действия не превышает одного месяца. В то же время, Кабмин может продлить этот период, но не более чем еще на один месяц. В период действия чрезвычайных мер все субъекты рынка электроэнергии независимо от формы собственности обязаны действовать по стандартам операционной безопасности функционирования объединенной энергосистемы с учетом оперативных команд госпредприятия «Укрэнерго».

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не будет продлевать режим чрезвычайного положения в энергетике.