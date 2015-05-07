Швейцария выделит Украине $100 миллионов на проекты по энергоэффективности

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в Украине Кристиан Шененбергер в ходе церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации и Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, Житомирским городским советом, а также коммунальным предприятием «Житомиртеплокоммунэнерго».

«На 2015-2018 годы Швейцария решила удвоить свою помощь, именно в технической сфере, и бюджет составит около 100 млн долл.», - сказал Шененбергер.

По его словам, приоритетными для сотрудничества проектами являются стабильное использование энергоресурсов и развитие городов, децентрализация, реконструкция и тепломодернизация общественных зданий, а также решение вопросов с качеством воды на Донбассе.

Директор Швейцарского бюро сотрудничества Гуидо Бельтран, присутствовавший на церемонии, сообщил, что общий бюджет проекта по энергоэффективности Житомира составляет около 20 млн долл., из которых большую часть в виде гранта предосталяет Швейцария.

«Мы запланировали программу, которая в целом стоит около 20 млн долл., из них взнос Швейцарии - около 16 млн долл.», - заявил Бельтран.

По его словам, данный проект рассчитан на улучшение инфраструктуры Житомира, в частности на реабилитацию нескольких котельных, реконструкцию 7 км тепловых сетей, установку индивидуальных тепловых пунктов, а также тепломодернизацию отдельных детсадов и школ, и установку 106 центральных индивидуальных тепловых пунктов, что позволит уменьшить потребление газа.

Предоставленный грант также направлен на техническую и финансовую помощь коммунальному предприятию «Житомиртеплокоммунэнерго», что позволит предприятию улучшить свою операционную деятельность.

Как сообщал УНИАН, проект энергоэффективности в Житомире, запланированный на 2017 год, предусматривает обновление системы централизованного теплоснабжения с учетом энергосбережения и тепломодернизации.