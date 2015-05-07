"Газпром" договорился о поставках газа через еще не построенный "Турецкий поток"

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российского газового холдинга по итогам переговоров Миллера и министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танера Йылдыза в Анкаре.

"Сегодня состоялись очень конструктивные и важные переговоры. Достигнута договоренность о начале ввода в эксплуатацию и поставках газа по «Турецкому потоку» в декабре 2016 года. «Газпром» в графике своей работы по проекту «Турецкий поток» будет исходить из достигнутых сегодня договоренностей", - сказал Миллер.

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Сообщается, что Миллер и Йылдыз обсудили вопросы поставок российского газа в Турцию, модернизации газопровода «Голубой поток» и реализации проекта по строительству нового газопровода из России в направлении Турции через Черное море.

На встрече было отмечено, что за первые четыре месяца 2015 года по «Голубому потоку» из России в Турцию, по оперативным данным, поставлено порядка 5,4 млрд куб. м газа. Это на 4% больше показателя за аналогичный период 2014 года. Участники переговоров подчеркнули, что за последние 10 лет потребление газа в республике выросло более чем в два раза, и турецкий рынок заинтересован в дальнейшем наращивании объемов экспорта энергоносителя из России.

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Справка УНИАН. Турция - второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В 2014 году «Газпром» экспортировал в Турцию 27,4 млрд куб. м газа. В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу «Голубой поток» и Трансбалканскому газопроводу.

«Голубой поток» - газопровод мощностью 16 млрд куб. м в год, который проходит по дну Черного моря и обеспечивает прямые поставки газа турецким потребителям.

1 декабря 2014 года ОАО «Газпром» и турецкая компания Botas подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода мощностью 63 млрд куб. м газа в год из России в направлении Турции через Черное море.