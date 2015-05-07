В Кремле заявили о готовности профинансировать строительство ГТС в Греции

В Кремле заявили о готовности профинансировать строительство газотранспортной системы в Греции как части нового проекта транспортировки российского газа через Турцию и другие европейские страны в обход территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греческой Республики Алексисом Ципрасом.

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"Особое внимание уделено совместным инфраструктурным планам, проблематике энергетического сотрудничества, включая сооружение газотранспортной системы на территории Греции как части нового проекта транспортировки российского газа через Турцию и другие европейские страны. В этой связи подтверждена готовность российской стороны рассмотреть вопрос о предоставлении финансирования греческим государственным и частным компаниям, которые будут задействованы в этом проекте", - говорится в сообщении.