Иран назвал цену на нефть, которая устроит всех

"Никто не доволен текущими ценами, нестабильностью и колебаниями. Я думаю, что все очень довольны при уровне в 70-75 долларов за баррель", - сказал министр, слова которого приводит агентство Bloomberg, передает Прайм.

Нефть марки Brent в ходе торгов среды достигла нового максимума за этот год, поднявшись до 69,48 доллара за баррель. В четверг мировые цены на нефть перешли к снижению.

В апреле "шестерка" международных посредников и Иран объявили параметры будущего соглашения по ядерной программе Тегерана. Стороны заявляют, что в ключевых вопросах компромисс есть, хотя расхождения остаются. К концу июня "шестерка" и Иран должны выработать соответствующий конкретный документ.

Зангане напомнил, что Иран готов нарастить экспорт нефти в течение 10 дней, после того как международные экономические санкции против страны будут сняты. Впоследствии добыча может вырасти до 3,8 миллиона баррелей в день в течение шести месяцев и до 4 миллионов баррелей менее чем за год. В апреле добыча в стране составила 2,78 миллиона баррелей в день.

"Мы дали понять ОПЕК наши планы по повышению добычи. Наш основной рынок - Азия. Нашим приоритетом является Азия. После Азии, это Европа. Мы ни в коем случае не беспокоимся относительно того, сколько нефти останется у нас. Игра называется маркетинг ", - сказал Зангане.

"Ни при каких обстоятельствах не будет Иран отказываться от намерений восстановить утраченную долю на рынке нефти", - добавил министр.