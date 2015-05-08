Сербия не планирует участвовать в строительстве «Турецкого потока»

В Белграде считают, что строительство газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии невозможно. Такое заявление сделал президент страны Томислав Николич, пишет РБК.

«Я думаю, что реализация «Турецкого потока» невозможна и из этого направления мы газ получать не будем», — сказал он.

При этом Николич отметил, что отказ России от «Южного потока» может стать проблемой для Сербии. «Южный поток» был очень важен для энергобезопасности Сербии, и отказ от его реализации станет большой проблемой для нас», — добавил президент.

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Напомним, поставки газа в Турцию по трубопроводу «Турецкий поток» планируют начать в декабре 2016 года. К таким договоренностям пришли глава «Газпрома» Алексей Миллер с министр энергетики и природных ресурсов Турции Танеро Йылдыз.

Проект «Турецкий поток» стал альтернативой проекту «Южный поток». В начале декабря 2014 года президент России Владимир Путин и глава «Газпрома» объявили, что газопроводный проект «Южный поток» закрыт из-за противодействия Евросоюза.