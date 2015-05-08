Нефть продолжает дешеветь после роста накануне

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в пятницу на фоне беспокойства инвесторов о перенасыщении глобального рынка этого сырья, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Сегодня утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась на 0,21% - до 65,40 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI уменьшалась на 0,56% - до 58,61 доллара за баррель.

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Управление по энергетической информации Минэнерго США в среду сообщило о неожиданном снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 мая. Показатель сократился на 3,9 миллиона баррелей - до 487 миллионов баррелей, тогда как эксперты прогнозировали рост показателя на 1,5 миллиона баррелей.

Кроме того, на нефтяные котировки оказывает давление растущий курс американской валюты. Сегодня утром индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,21% - до 94,81 пункта.