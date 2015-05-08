Кабмин вывел оккупированные территории Донбасса из общего энергорынка Украины

Кабинет министров вывел неподконтрольные территории на востоке страны из общего энергетического рынка Украины, обязав энергоснабжающие компании «ДТЭК Донецоблэнерго» и «Луганское энергетическое объединение» закупать электроэнергию у местных компаний и вести ее отдельный учет.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 7 мая 2015 года.

«Это постановление вступает в силу с 7 мая 2015 года и действует до полного восстановления конституционного строя Украины на неконтролируемой территории», - говорится в документе.

Согласно постановлению, диспетчерское управление производством, передачей, распределением и поставкой электрической энергии, а также передача электрической энергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями на неконтролируемой территории осуществляются Донбасской электроэнергетической системой.

Кроме этого, согласно документу, запрещается энергокомпаниям на неподконтрольных территориях продажа электроэнергии в регионы, контролируемые украинской властью, а перетоки электроэнергии между оккупированной частью Донбасса и Украиной оформляются отдельными договорами.

Также Кабмин постановил, что порядок, механизм и принципы взаимодействия субъектов электроэнергетики внутри оккупированной части Донбасса определяются многосторонними договорами, а взаиморасчеты производятся в денежной (безналичной и наличной) форме или любой другой форме, не запрещенной законодательством (кроме выплаты заработной платы).

При этом Кабмин обязал энергоснабжающие компании «ДТЭК Донецкоблэнерго» и «Луганское энергетическое объединение», предоставляющие свои услуги как на оккупированной части Донбасса, так и в подконтрольных украинской власти регионах, вести отдельный бухгалтерский учет хозяйственной деятельности.

Расчеты за продажу разницы перетоков электрической энергии между оккупированной часть Донбасса и Украиной, согласно постановлению Кабмина, осуществляются в безналичной форме через отдельные текущие счета «ДТЭК Донецоблэнерго» и «Луганское энергетическое объединение», открытые в уполномоченном банке, и текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика.

Также, согласно постановлению Кабмина, с 7 мая 2015 года Донбасской энергосистемой будет составляться отдельный баланс потребления электроэнергии на оккупированной территории востока Украины.

Кроме этого, Кабмин поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и госкомпании "Энергорынок" разработать и ввести механизм накопления запасов угольной продукции для прохождения осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. с использованием средств, начисленных, но не выплаченных производителям электрической энергии, осуществляющих деятельность на неконтролируемой территории.

Также правительство установило, что действие постановления Кабинета министров Украины от 15 августа 2005 года №745 "О переходе к единым тарифам на электрическую энергию, отпускаемую потребителям" и от 19 июля 2000 года №1136 "Об урегулировании отношений на оптовом рынке электрической энергии Украины" не распространяется на неконтролируемую территорию.

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Как ранее сообщал УНИАН, Минэнергоугля Украины в феврале 2015 года утвердило список электростанций, которые находятся на территориях, подконтрольных пророссийским террористам, для прекращения расчетов с ними. Согласно списку, на оккупированной части Донбасса находятся: Старобешевская ТЭС («Донбассэнерго»), Зуевская ТЭС (ДТЭК, бизнесмена Рината Ахметова), Зуевская экспериментальная ТЭЦ, энергоустановки «Донецкого метзавода», «Ясиновского коксохимического завода», «Алчевского коксохимического завода», «Горловского коксохимзавода», «Макеевского метзавода», «Алчевского меткомбината», «Енакиевского метзавода», «Макеевкокса», ТЭЦ ОАО «Силур», энергетические установки концерна «Стирол» (бизнесмена Дмитрия Фирташа), комбината «Каргил» и «ТПК Укрсплав».