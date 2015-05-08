Еврокомиссия хочет провести очередные переговоры по газу в мае - начале июня

Еврокомиссия рассчитывает провести трехстороннюю министерскую встречу между Россией, Украиной и ЕС по газовым вопросам в мае - начале июня, сказал вице-председатель Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, передает Прайм.

"Я бы очень хотел, чтобы эта политическая встреча прошла в мае - начале июня", - сказал он в интервью агентству Блумберг, уточнив, что имеет в виду министерскую трехстороннюю встречу.

Шефчович повторил, что позиции ЕК, России и Украины по газовым переговорам сблизились. По его словам, ЕК направила РФ и Украине предложения о том, как проводить дальнейшие трехсторонние переговоры по газу.

Последняя трехсторонняя встреча по газу на министерском уровне состоялась 20 марта. 16 апреля в Брюсселе прошли консультации экспертов, которые Шефчович назвал успешными. "На основе соглашений экспертов мы отправили наши предложения по компромиссу обеим сторонам - Украине и России. Сейчас мы ждем их комментариев. И мы посмотрим, будут ли необходимы еще одни консультации на экспертном уровне или мы попробуем провести трехстороннюю встречу на политическом (министерском - ред.) уровне", - отметил Шефчович.

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По его словам, трехсторонние переговоры позволят закрепить достижения, которые стороны достигли в прошедший зимний период (зимний пакет), и продлить их действие до решения арбитража по взаимным искам или, по крайней мере, до следующего зимнего периода.

В конце апреля министр энергетики Украины Владимир Демчишин заявлял, что трехсторонняя министерская встреча России, Украины и ЕК по газу может пройти после майских праздников.