"Нафтогаз" закончил квартал с убытком 22 миллиарда гривень

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» по результатам 1 квартала текущего года сократил чистый убыток по сравнению с первым кварталом 2014 года на 20% - до 21,9 млрд грн, говорится в отчете компании, размещенном на корпоративном веб-сайте.

Как подчеркивается в отчете, основными факторами, обусловившими такой финансовый результат, стали курсовые колебания, потери в зоне АТО и долги населения.

«Компания получила 18,7 млрд грн чистого убытка от курсовой разницы, 1,4 млрд грн – в результате потерь, связанных с несанкционированным отбором газа в зоне АТО, а также 10,5 млрд грн – убытков от реализации природного газа населению», - говорится в отчете «Нафтогаза».

Согласно отчету, «Нафтогаз» в январе-марте 2015 года увеличил чистый доход от реализации продукции по сравнению с январем-мартом 2014 года до 34,445 млрд грн с 23,472 млрд грн.

Валовая прибыль компании в январе-марте 2015 года составила 427,07 млн грн, тогда как аналогичный период прошлого года «Нафтогаз» завершил с валовым убытком в 5,754 млрд грн.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2014 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 4,5 раза, - до 85,044 млрд грн. В 2013 году «Нафогаз» получил 17,957 млрд грн чистого убытка, 2012 год компания закончила с 31,466 млрд грн чистого убытка.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.