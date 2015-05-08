Демчишин обсудил с конгрессменами США сотрудничество в атомной отрасли

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин 8 мая обсудил с делегацией комитета по вопросам энергетики и торговли Конгресса США углубление сотрудничества в атомной отрасли между странами, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Читайте такжеДемчишин и конгрессмены США обсудили реформы в энергетической сфереКак отметили в министерстве, американскую делегацию возглавляет председатель комитета по вопросам энергетики Конгресса США, член Республиканской партии Фред Аптон.

«Во время встречи стороны подчеркнули необходимость углубления сотрудничества в сфере ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса, учитывая необходимость диверсификации поставок энергоресурсов в Украину», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Украина в Брюсселе подписала контракт с американско-японской компанией Westinghouse об увеличении поставок ядерного топлива на АЭС.

Сотрудничество госкомпании «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие сборки ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции.

Справка УНИАН. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками. Функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех атомных электростанций страны, возложены на госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является крупнейшим производителем электроэнергии в Украине. Более 90% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России.