На закрытие 11 госшахт в этом году хотят потратить 2,6 миллиарда гривень

Министерство энергетики и угольной промышленности планирует потратить 2,57 млрд грн на работы по закрытию 11 государственных шахт в 2015 году.

Об этом говорится в проекте Государственной целевой экономической программы реформирования угольной отрасли Украины на период 2015-2020 гг., опубликованной на сайте Минэнергоугля.

Согласно документу, в 2015 году планируется направить 580,716 млн грн на полную ликвидацию 6 шахт, на которых работает 3 824 человека. В этот список входят: шахты «Северная» и «Южная» госпредприятия «Дзержинскуголь» (Донецкая область), шахта «Родинская» госпредприятия «Красноармейскуголь» (Донецкая область), шахта «Заречная» госпредприятия «Львовуголь» (Львовская область), шахты №1 «Нововолынская» и №9 «Нововолынская» госпредприятия «Волыньуголь» (Волынская область).

Кроме этого, министерство в 2015 году планирует направить 1,99 млрд грн на консервацию 5 госшахт, где работает 3 956 человек. В этот список входят: шахта им. Димитрова госпредприятия «Красноармейскуголь» (Донецкая область), шахты «Золотое» и «Тошковская» госпредприятия «Первомайскуголь» (Луганская область), шахты «Новодружеская» и «Привольянская» госпредприятия «Лисичанскуголь» (Луганская область).

Читайте такжеУ Демчишина хотят увеличить на 50% добычу угля на госшахтахОриентировочный объем финансирования всей программы на 2015-2020 годы, согласно документу, составит 27,163 млрд грн, в том числе из государственного бюджета – 11,386 млрд грн.

При этом государственная поддержка предприятий будет осуществляться только в 2015 и 2016 годах и составит 6,166 млрд грн.

«После 2016 года финансирование указанных расходов будет прекращено», - подчеркивается в документе.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что Министерство энергетики и угольной промышленности планирует закрыть 3 из 35 государственных шахт в рамках программы развития угольной промышленности. При этом бесперспективными признаны 11, но решение о закрытии остальных угледобывающих предприятий, по его словам, будет приниматься исключительно после проведения тщательного анализа и экономического обоснования.