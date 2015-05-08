Газпром заявил о начале строительства "Турецкого потока" в обход Украины

"Газпром" в пятницу принял решение о начале строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Сегодня в "Газпроме" принято решение о начале строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", с сегодняшнего дня идут работы по подготовке и мобилизации для начала строительства морского участка", — заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Читайте такжеУкраина будет оставаться главным транзитером газа в ЕС - вице-президент ЕврокомиссииКак сообщал УНИАН, в четверг, по итогам переговоров в Анкаре с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Танером Йылдызом, Миллер заявил о достижении договоренности о начале поставки газа по "Турецкому потоку" в обход Украины в декабре 2016 года.