Цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть в ходе торгов вторника демонстрируют отрицательную динамику на ожиданиях сохранения переизбытка "черного золота" на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.16 стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,17% - до 64,80 доллара за баррель, передает Прайм.
Цена июньских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 0,08% - до 59,20 доллара за баррель.
Избыток нефти в Атлантике, по мнению аналитиков Morgan Stanley и Barclays, может ограничить рост цен на "черное золото". Непродаваемое экспортное сырье из Западной Африки, Азербайджана и Северного моря накапливается, напоминая условия, приведшие к падению мировых цен на нефть на примерно 60% с лета 2014 года, приводит слова из релиза банков агентство Блумберг.
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"Существуют дополнительные (запасы - ред.) нефти в Атлантическом бассейне. Есть грузы из Северного моря и еще большое количество из Нигерии. Мы также видим некоторое количество добываемой в Ливии нефти, несмотря на хаос в стране", - рассказал агентству глава Energy Analytics Group в Юпитере, штат Флорида, Том Финлон (Tom Finlon).
По данным Barclays, за первую неделю мая примерно 80 миллионов баррелей нефти из Нигерии и Анголы остались непроданными. Это, по данным агентства, эквивалентно примерно трем неделям комбинированного производства этих стран. "Основные показатели физического рынка нефти в Атлантическом бассейне демонстрируют признаки слабости в настоящее время, подчеркивая разобщенность между фьючерсами и физическими рынками", - цитирует агентство заявление аналитиков Barclays.
С лета прошлого года нефтяные котировки снизились более чем вдвое, в начале текущего года приблизившись к отметке в 45 долларов за баррель по марке Brent. Решение ОПЕК от 27 ноября 2014 года сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Между тем в конце января — начале февраля цены на нефть стали демонстрировать рост — до уровня в 60 долларов за баррель Brent. 7 мая УНИАН сообщал, что мировые цены на нефть начали падать.