Цены на нефть продолжают снижаться

По состоянию на 07.16 стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опускалась на 0,17% - до 64,80 доллара за баррель, передает Прайм.

Цена июньских фьючерсов на нефть WTI снижалась на 0,08% - до 59,20 доллара за баррель.

Избыток нефти в Атлантике, по мнению аналитиков Morgan Stanley и Barclays, может ограничить рост цен на "черное золото". Непродаваемое экспортное сырье из Западной Африки, Азербайджана и Северного моря накапливается, напоминая условия, приведшие к падению мировых цен на нефть на примерно 60% с лета 2014 года, приводит слова из релиза банков агентство Блумберг.

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"Существуют дополнительные (запасы - ред.) нефти в Атлантическом бассейне. Есть грузы из Северного моря и еще большое количество из Нигерии. Мы также видим некоторое количество добываемой в Ливии нефти, несмотря на хаос в стране", - рассказал агентству глава Energy Analytics Group в Юпитере, штат Флорида, Том Финлон (Tom Finlon).

По данным Barclays, за первую неделю мая примерно 80 миллионов баррелей нефти из Нигерии и Анголы остались непроданными. Это, по данным агентства, эквивалентно примерно трем неделям комбинированного производства этих стран. "Основные показатели физического рынка нефти в Атлантическом бассейне демонстрируют признаки слабости в настоящее время, подчеркивая разобщенность между фьючерсами и физическими рынками", - цитирует агентство заявление аналитиков Barclays.

С лета прошлого года нефтяные котировки снизились более чем вдвое, в начале текущего года приблизившись к отметке в 45 долларов за баррель по марке Brent. Решение ОПЕК от 27 ноября 2014 года сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Между тем в конце января — начале февраля цены на нефть стали демонстрировать рост — до уровня в 60 долларов за баррель Brent. 7 мая УНИАН сообщал, что мировые цены на нефть начали падать.