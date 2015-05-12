Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №2 на ремонт

Об этом говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

«Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 12 мая составляет 11 мкР/час. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений», - говорится в сообщении «Энергоатома».

По состоянию на 12 мая в работе находятся 10 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

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На энергоблоке №2 Ривненской АЭС – 49-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №2 Запорожской АЭС – 93-е сутки планового ремонта, на блоке №3 – 25-е сутки ремонта, на блоке №5 – 76-е сутки ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 2 850 МВт, для Ривненской АЭС – 1 890 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 900 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 810 МВт.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Ранее УНИАН сообщал, что Ривненская АЭС ведет работы по продлению срока эксплуатации 3-го блока согласно графику.