Украина с 1 по 10 мая импортировала из России меньше газа чем из Словакии

По данным оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз», среднесуточные объемы импорта газа из России с 1 по 10 мая составляли 19,9 млн кубометров.

По данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, среднесуточные объемы импорта газа из Словакии с 1 по 10 мая составляли 23,078 млн кубометров.

Импорт природного газа из Венгрии, согласно данным FGSZ, с 1 по 10 мая не осуществлялся.

По данным оператора ГТС Польши Gaz-System S.A., Украина с 1 по 10 мая не осуществляла импорт газа из Польши.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина с 1 мая прекратила импорт природного газа из Венгрии и почти вдвое сократила его закупки в Словакии, компенсировав необходимые объемы поставками из России.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров.

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на тот момент составляла около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо. Однако уже в первую неделю апреля Украина сократила суточные объемы импорта природного газа из Венгрии более чем в 6 раз.