Минфин России предлагает обнулить пошлину на нефть

Минфин РФ считает дальнейшее снижение пошлин на нефть и нефтепродукты неизбежным – оно может поэтапно продолжиться после 2018 года, а к 2025 году пошлины могут быть обнулены, пишет во вторник газета "Ведомости".

Обсуждать график и параметры Минфин намерен в 2018–2019 годах, когда проанализирует последствия трехлетнего налогового маневра.

Пошлина на сырую нефть в РФ в этом году составляет 42%, к 2018 году будет снижена до 30%, одновременно налог на добычу полезных ископаемых для нефти вырастет с текущих 775 до 918 рублей. Также до 30% будут снижены пошлины на светлые нефтепродукты (для дизельного топлива сейчас 48%, для бензина – 78%), на темные, наоборот, вырастут (с 76 до 100%).

"Пошлины должны быть экстренным способом реагирования, а не частью налоговой системы", – приводит доводы Минфина директор налогового департамента Илья Трунин, - А сейчас это не только доходы бюджета, но и, по сути, форма субсидирования нефтепереработки: пошлина сдерживает внутреннюю цену на нефть. Еще одна форма поддержки – разница между пошлинами на сырую нефть и нефтепродукты, что стимулирует экспорт нефтепродуктов, а не сырой нефти".

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Стимулы сработали плохо: средняя глубина нефтепереработки остается ниже 75% (на большинстве западных НПЗ – выше 90%), а средняя доля мазута – до 30%. Минфин всегда считал это прямыми потерями бюджета, говорит замминистра финансов Сергей Шаталов.

Отмена пошлин может произойти и быстрее, но 2025 год – крайний срок, продолжает Трунин: сейчас в режиме свободной торговли ЕАЭС есть изъятия (квоты и компенсации пошлин), к 2025 году их снимут – помощь Беларуси, нефтепереработка которой субсидируется, возрастет. Кроме того, опасаются чиновники, Беларусь может еще и установить при экспорте за пределы ЕАЭС пошлины ниже российских и российским компаниям будет выгоднее экспортировать нефть через Беларусь. Такой режим совершенно нелогичен, резюмирует Трунин.

При этом специалисты считают, что такая мера может привести к повышению стоимости бензина на внутреннем рынке. 8 мая внутренняя цена тонны бензина А-92 пятого класса производства Московского НПЗ составила 33 700 рублей. Рост цен на бензин будет зависеть от цены на нефть, говорит главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов: при 70 долларах за баррель прибавка составит 2 рубля за литр, при 65 долларах — 1,88 рубля, при 100 долларах — 2,6 рубля.

При текущей цене на нефть даже после модернизации обнуление пошлин приведет к падению маржи среднего российского НПЗ ниже нуля — минус 3–5 долларов на баррель против ожидаемых плюс 4 долларах, считает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

По данным Федеральной таможенной службы, экспорт российской нефти в стоимостном выражении снизился в январе-марте 2015-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43,5 процента, до 22,726 миллиарда долларов. Физический объем экспорта нефти увеличился за отчетный период на 12,7 процента и составил 59,3 миллиона тонн.