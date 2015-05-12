Нефтяной бизнес Morgan Stanley не достанется Роснефти - банк нашел нового покупателя

Сумма сделки Morgan Stanley и Castleton Commodities International (CCI) оценивается в $1–1,5 млрд, сообщает РБК со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По данным издания, большую часть суммы составит стоимость физических активов трейдера, а кроме того в состав сделки войдут заключенные ранее контракты с клиентами по всему миру на покупку, продажу и хранение нефти и нефтепродуктов, а также соглашения о фрахте танкеров.

В то же время принадлежащие Morgan Stanley 49% акций танкерного оператора Heidmar Holdings LLC в состав сделки с CCI не входят и будут проданы отдельно.

В сообщении CCI сумма сделки не раскрывается, однако подчеркивается, что сделка будет оплачена именно деньгами.

Если компаниям удастся быстро получить разрешения антимонопольных органов США и ЕС, сделка может быть закрыта уже во второй половине 2015 года.

В последние пять лет средние объемы торгов Morgan Stanley Global Oil Merchanting составляли примерно 2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что эквивалентно примерно 2% мирового спроса.

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Ранее на покупку нефтетрейдера претендовала «Роснефть» и в декабре 2013 года даже подписала с Morgan Stanley договор о покупке. Однако год спустя «Роснефть» объявила о вынужденном расторжении соглашения «ввиду создавшейся объективной невозможности закрыть сделку по причине отказа в регулятивных согласованиях».

Как пояснил вице-президент «Роснефти» по связям с общественностью Михаил Леонтьев, сделка с Morgan Stanley не заключена из-за отказа Комитета по иностранным инвестициям США ее согласовать.