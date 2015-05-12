Средняя стоимость импортного газа для Украины в апреле составила 312,5 долларов

Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в апреле 2015 года составила 312,53 долл., или 7331,96 грн, за тысячу кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке «голубого топлива» на территорию Украины.

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Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в марте 2015 года составила 308,65 долл., или 7739,73 грн, за тысячу кубометров.