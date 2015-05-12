Средняя стоимость импортного газа для Украины в апреле составила 312,5 долларов
17:23, 12 мая 2015Энергетика
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Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в марте 2015 года составила 308,65 долл.
Україна з 1 по 10 травня імпортувала з Росії менше газу, ніж зі Словаччини / Фото УНИАН
Средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в апреле 2015 года составила 312,53 долл., или 7331,96 грн, за тысячу кубометров.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Соответствующие данные были получены в результате анализа периодических таможенных деклараций, оформляющихся при транспортировке «голубого топлива» на территорию Украины.
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Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортируемого в Украину газа в марте 2015 года составила 308,65 долл., или 7739,73 грн, за тысячу кубометров.
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