Bloomberg: следующей жертвой Путина станет «Сургутнефтегаз»

Президент России Владимир Путин «нацелился» на деньги одной из крупнейших нефтегазовых компаний — «Сургутнефтегаз», об этом сообщает агентство Bloomberg, передает «Газета.Ru».

По оценкам агентства, средства на счетах «Сургутнефтегаза» оцениваются в $34 млрд. Агентство со ссылкой на банкиров, которые пожелали остаться неизвестными из-за «деликатности темы», отметило, что инвестиционную программу развития могут заблокировать «сверху», а деньги могут использоваться на нужды государства.

Агентство отмечает, что подобный сценарий весьма возможен, напомнив о резонансном деле ЮКОСа, а также прошлогодней истории с российским бизнесменом Владимиром Евтушенковым и акциями «Башнефти». Дополнительным фактором выступают антироссийские санкции западных стран.

«Инвесторы опасаются, что «Сургутнефтегаз» не сможет распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению, они не верят, что госуправление инвестициями компании принесет доходы акционерам», — заявил Александр Бранис, директор инвестиционной компании Prosperity Capital Management Ltd., которая владеет акциями «Сургутнефтегаза».

Агентство называет «госуправлением» инвестполитикой компании потенциальную сделку о покупке 19,5% «Роснефти» «Сургутнефтегазом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, аргументировав свой отказ тем, что «Сургутнефтегаз» — частная организация.

Ранее сообщалось, что прибыль «Сургутнефтегаза» по итогам 2014 года выросла в 3,2 раза.