Страны G7 помогут Украине избавиться от российской газовой зависимости
Министры энергетики самых развитых стран мира (G7) обсудили энергетическую ситуации в Украине и уязвимости других европейских стран в этом вопросе.
"G7 стремится уменьшить зависимость Украины от российских энергоносителей", - говорится в совместном заявлении "Большой семерки", которая была опубликована после их встречи в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.
Министры призвали, среди прочих, Всемирный банк и МВФ "присоединиться к общим усилиям для оказания помощи Украине и другим особо уязвимым европейским странам", прежде всего в энергетическом секторе.
В то же время, "Большая семерка" ожидает от Украины дальнейшего реформирования энергетического рынка, чтобы лучше обеспечить конкуренцию.
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Министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль обратил внимание своих коллег на то, что G7 нужно быть настроенной на долговременную поддержку Украины.
В свою очередь, министр энергетики США предложил европейским странам импортировать из его страны сжиженный природный газ.
Ранее сообщалось, что "Большая семерка" и Международный валютный фонд рассматривают возможность увеличения финансовой помощи Украине, которая находится на грани банкротства.