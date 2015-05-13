Страны G7 помогут Украине избавиться от российской газовой зависимости

"G7 стремится уменьшить зависимость Украины от российских энергоносителей", - говорится в совместном заявлении "Большой семерки", которая была опубликована после их встречи в Гамбурге, сообщает Deutsche Welle.

Министры призвали, среди прочих, Всемирный банк и МВФ "присоединиться к общим усилиям для оказания помощи Украине и другим особо уязвимым европейским странам", прежде всего в энергетическом секторе.

В то же время, "Большая семерка" ожидает от Украины дальнейшего реформирования энергетического рынка, чтобы лучше обеспечить конкуренцию.

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Министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль обратил внимание своих коллег на то, что G7 нужно быть настроенной на долговременную поддержку Украины.

В свою очередь, министр энергетики США предложил европейским странам импортировать из его страны сжиженный природный газ.

Ранее сообщалось, что "Большая семерка" и Международный валютный фонд рассматривают возможность увеличения финансовой помощи Украине, которая находится на грани банкротства.