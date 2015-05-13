Цены на нефть резко возросли на фоне ослабления доллара

На мировых торгах в среду, 13 мая, цены на нефть растут на фоне ослабления доллара и в ожидании статданных по запасам топлива в США, передает Reuters.

Так, стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent поднялась на 0,57% - до 67,24 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI на 0,81% - до 61,24 доллара за баррель.

Читайте такжеИран назвал цену на нефть, которая устроит всехПозже в среду Управление по энергетической информации Минэнерго США обнародует еженедельный доклад по запасам топлива в стране. По прогнозам аналитиков, запасы нефти снизились на 250 тысяч баррелей за неделю, завершившуюся 8 мая.

Особое внимание будет уделено статистике о добыче нефти в США. Согласно данным Минэнерго США, добыча нефти за неделю, завершившуюся 1 мая, снизилась на 4 тысячи баррелей в день — до 9,369 миллиона баррелей в сутки.

Давление на рынок оказывает и ослабление доллара - его курс к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США упал на 0,12% - до 94,45 пункта.