ОПЕК и страны, не входящие в картель, не могут договориться о снижении добычи

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и представители государств, не входящих в картель, на встрече во вторник не смогли договориться о совместном снижении добычи, сообщает Bloomberg со ссылкой на трех участников встречи, передает РБК.

Члены ОПЕК обсуждали с представителями России, Бразилии, Мексики и Азербайджана ситуацию на рынке в преддверии очередного заседания организации, которое состоится 5 июня в Вене.

Главный экспортер нефти Саудовская Аравия повысила производство нефти в апреле до рекордно высокого уровня, подавая это как «расцвет» азиатской доли рынка, отмечает Reuters. Уровень добычи в апреле составил 10.308 млн барр. нефти в сутки против 10,29 млн барр. в сутки в марте. Увеличение добычи подчеркивает решимость Саудовской Аравии не уступать долю рынка производителям сланцевой нефти, пишет агентство.

Из майского доклада ОПЕК следует, что организация повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2015 году на 50 тыс. барр. в сутки — до 92,5 млн барр. в сутки, это на 1,18 млн барр. выше уровня 2014 года.

Поставки нефти странами, не входящими в организацию, в 2015 году составят 57,16 млн барр. в сутки, что на 0,68 млн выше уровня прошлого года.

В то же время ОПЕК снизила прогноз по добыче нефти в США на 40 тыс. барр. в сутки — до 13,56 млн барр. в сутки.

Прогноз по добыче нефти Россией сохранен на прежнем уровне — 10,54 млн барр. в сутки.

Несмотря на то, что в прошлом году цены на нефть рухнули в два раза, Саудовская Аравия настояла на сохранении квот на добычу нефти на уровне, установленном в 2011 году, — 30 млн барр. в сутки.

Во время мирового кризиса в 2008 году, когда цены на нефть упали ниже $40 за баррель, картель решил сократить квоты. Однако в 2014 году ОПЕК решила не сокращать добычу, чтобы сохранить свои позиции среди потребителей, а также вынудить американские компании, занимающиеся разработкой шельфовой нефти, уйти с рынка.

В начале мая цена на нефть марки Brent поднялась выше $69 впервые за последние пять месяцев. Эксперты отмечали, что поводом для роста цен послужил еженедельный отчет о запасах в США, согласно которому объемы в Кушинге (штат Оклахома) уменьшились впервые с ноября прошлого года.