Канада выделит $12 миллионов для достройки защиты над ЧАЭС

Канада выделит 12 млн долл. на завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) – защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году энергоблок №4 Чернобыльской АЭС.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Канады Роб Николсон.

«Канада вносит 12 млн долл. в Чернобыльский фонд «Укрытие», - сообщил Николсон.

Как ранее сообщал УНИАН, Международная конференция доноров в конце апреля 2015 года выделила 180 млн евро на завершение строительства нового безопасного конфайнмента. При этом, по словам министра экологии Украины Игоря Шевченко, на завершение строительных работ на объекте «Укрытие» не хватает 75 млн евро.

Справка УНИАН. Чернобыльский фонд «Укрытие» был создан в 1997 году для оказания Украине помощи в строительстве новой защитной оболочки над разрушенным в 1986 году четвертым блоком станции.

В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

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В итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура НБК (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.