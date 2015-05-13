ЕС и страны Каспийского региона активизировали вопрос строительства нового газопровода

Азербайджан, Турция, Туркменистан и Евросоюз договорились о создании постоянной рабочей группы для обсуждения вопросов, касающихся поставок газа из Каспийского региона в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев журналистам 13 мая, передает ИА "Новости-Азербайджан".

«Недавно в Туркменистане по инициативе вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетики Мароша Шефчовича состоялась встреча на уровне министров энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и Евросоюза. По итогам встречи мы договорились о создании постоянной рабочей группы с участием представителей четырех сторон», - отметил Алиев.

Читайте такжеЕС устал от выходок России: намерен перейти на газ из Азербайджана, Туркмении и Алжира«В ходе встречи туркменская сторона особо подчеркнула заинтересованность в прокладке Транскаспийского трубопровода и вновь объявила о готовности поставлять в Европу 30 млрд кубометров газа в год, но со своей границы на Каспии. В этой связи есть вопросы, которые требуют решения. Они касаются того, кто будет осуществлять строительство Транскаспийского газопровода и кто будет это финансировать, а также кто будет покупать туркменский газ. Также необходимо будет решить транзитные вопросы», - отметил министр.

Алиев добавил, что ЕС предлагает создание Каспийского консорциума из числа крупнейших европейских энергетических компаний, которые будут выступать в качестве покупателей газа.