Украина начала антимонопольное расследование против «Газпрома»

Антимонопольный комитет Украины по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка начал расследование нарушения антимонопольного законодательства Украины со стороны российского газового монополиста «Газпром», сообщил в ходе пресс-конференции исполняющий обязанности главы Комитета Николай Бараш.

"Такой документ (распоряжение Кабмина - УНИАН) поступил на минувшей неделе, - сказал Бараш. - Мы начинаем (расследование - УНИАН)".

Ранее Яценюк, обращаясь в АМКУ с просьбой начать расследование, отмечал, что действия российской компании наносят ущерб украинской экономике, поскольку «Газпром» «действует на дискриминационных, фактически на неконкурентных условиях».

В частности, по данным, предоставленным Министерством юстиции Украины, Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, Антимонопольным комитетом Украины и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

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В этой связи 22 апреля Европейская комиссия выдвинула официальные обвинения "Газпрому" в доминирующей позиции на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Одновременно Украина обратилась к партнерам из Европейского Союза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».