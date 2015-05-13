«Нафтогаз» назвал сложными переговоры с ЕС о кредите на закупку газа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» назвала сложными переговоры с европейскими партнерами о предоставлении Украине кредита в объеме порядка 1,5 млрд евро на закупку и закачку природного газа, который затем будет использован для прохождения отопительного сезона 2015-2016 годов.

Об этом сообщил журналистам директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

«Есть надежда, но все очень сложно идет. Потому что пока нет политической воли в Европе брать на себя украинские риски. А украинские риски, естественно, значительные. И стандартные подходы банковского кредитования не сработают», - сказал Витренко.

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При этом он отметил, что переговоры с потенциальными кредиторами – Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международной финансовой корпорацией (IFC) и европейскими трейдерами длятся уже полгода. Однако, подчеркнул Витренко, если «Нафтогазу» не удастся привлечь кредит, то компания закачает газ за свой счет.

«Нафтогаз как-то сможет самостоятельно справиться. Как и в прошлом году. Для нас этот вариант (получение европейского кредита – УНИАН) все-таки подстраховочный», - сказал Витренко.

Как сообщал УНИАН, Украина, завершая отопительный сезон 2014-2015 годов, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного сезона еще около 6 месяцев, и Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.