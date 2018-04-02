Миссия – пропиариться: как экс-чиновники привлекают внимание на бренде госкомпании

Ни для кого не секрет, что публичные заявления экс-главы Государственной финансовой инспекции (ГФИ) Николая Гордиенко о якобы выявленных в НАЭК «Энергоатом» коррупционных нарушениях, на протяжении вот уже нескольких месяцев не находят хоть сколь-нибудь убедительных доказательств. Тем не менее, нет ничего удивительного в том, что сам Гордиенко продолжает упоминать «Энергоатом» в своих разоблачительных выступлениях. Очевидно, что для экс-чиновника, использованного заинтересованными лицами для вброса компромата на нынешнее правительство, просто нет иного выхода – стоит господину Гордиенко остановиться, и его патроны сольют уже самого разоблачителя. Вот и «пережевывает» свои невнятные докладные записки отставной фининспектор.

Вместе с тем, в ходе заседания парламентской рабочей группы по расследованию фактов коррупции в предыдущем и нынешнем правительствах, Гордиенко был вынужден согласиться с контраргументами, приведенными президентом "Энергоатома" Юрием Недашковским по всем пунктам обвинений. К сожалению, это мероприятие, состоявшееся 29 апреля, народные депутаты решили провести в закрытом режиме. Именно этим и воспользовался народный депутат от ВО «Свобода» Олег Осуховский, отстраненный 7 мая, от должности главы рабочей группы Верховной Рады Украины по проверке возможных фактов злоупотреблений в государственном секторе экономики.

8 мая он провел в Раде брифинг, на котором посетовав на низкую сознательность своих коллег по рабочей группе (последние абсолютно заслуженно обвинили Осуховского в политиканстве и сместили с должности), практически слово в слово начал цитировать обличительные тексты Гордиенко, изредка разбавляя их собственными умозаключениями. И снова одним из основных объектов для критики оказался Энергоатом и его руководитель Юрий Недашковский. В частности Осуховский сказал: «…Некоторые старые чиновники, по которым есть вопросы, стали новыми чиновниками. Например, руководитель Энергоатома. Он уже десять лет в должности и никто не может сбросить. Сейчас идет проверка «Энергоатома» и уже выяснено, что новые злоупотребления могут достичь до 1,5 миллиарда гривен убытков…».

«И в порядке информирования г-на Осуховского. Помимо меня на протяжении последних десяти лет обязанности президента Энергоатома исполняли еще пять человек (один из которых дважды). Весьма показательно, что политик, делающий заявления, порочащие человека и формирующие негативное отношение к нему общества, даже не считает нужным ознакомиться с его биографическими данными», - подчеркнул Недашковский.В ответ на это президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил УНИАН: «На все обвинения Гордиенко «Энергоатом» дал исчерпывающие комментарии, с которыми все могут ознакомиться на сайте Компании. Это и претензии по поводу усиления охраны АЭС, и диверсификация закупок топлива для АЭС, и проект строительства собственного хранилища отработавшего ядерного топлива, который раздражает противников энергетической независимости Украины. Кроме того, 29 апреля я лично присутствовал в Комитете ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции на заседании рабочей группы по проверке заявлений Гордиенко, главой которой на тот момент был г-н Осуховский. Мне не было предоставлено ни одного факта, подтверждающего те цифры предполагаемых убытков, которые в разное время озвучивал Гордиенко. На мои вопросы привести конкретные примеры, Гордиенко невнятно ответил, что проверка еще не окончена и говорить пока не о чем. На сегодняшний день у нас есть акт проверки, на него Энергоатом предоставил обоснованные замечания, которые пока Госфининспекция игнорирует. Оттого еще большее неприятие вызывают голословные заявления теперь уже Осуховского и в адрес Энергоатома, и в мой лично, которые иначе чем проявлениями некомпетентности и политического пиара не назовешь».

В госкомпании также напоминают, что организация по собственной инициативе разработала проект Антикоррупционной программы «Энергоатома» и приглашает все общественные организации и бизнес структуры, заинтересованные в реальной борьбе с коррупцией, к публичному общественному обсуждению данной программы.

Николай Задорожный