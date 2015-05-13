Польская газовая компания подала в суд на «Газпром»

23:22, 13 мая 2015
Энергетика
5461

Польская газовая и нефтяная компания PGNiG обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском к «Газпрому» и «Газпром экспорту». 

REUTERS

Предметом спора являются долгосрочные ценовые условия контракта на закупку природного газа от 25 сентября 1996 года, сообщает Лента.ру со ссылкой на PGNiG.

Компания поясняет, что размер исковых требований и срок рассмотрения на данном этапе рассмотрения дела не указывается.

Как отмечают в PGNiG, переговоры, на которые отводилось шесть месяцев, не дали положительных результатов, в связи с чем было принято решение обратиться в арбитражный суд, что предусмотрено договором.

Читайте такжеУкраина начала антимонопольное расследование против «Газпрома»

Председатель правления Мариуш Завиша (Mariusz Zawisza) подчеркнул, что, несмотря на подачу иска в суд, компания «по-прежнему открыта для диалога со своим бизнес-партнером». По его словам, PGNiG готова заключить соглашение, которое будет гарантировать компании и ее клиентам выгодные, основанные на реалиях рыночные цены.

Как пояснил РИА Новости источник в «Газпром экспорте», «сенсации здесь нет, арбитраж предусмотрен стандартными контрактами, но переговоры обычно продолжаются». Официально в «Газпром экспорте» и «Газпроме» ситуацию не комментируют.

Ранее PGNiG направила в «Газпром» запрос о пересмотре цен на газ, поставляемого в страну в рамках Ямальского соглашения. Компания приняла решение, «опираясь на существенные перемены, которые произошли на европейском энергетическом рынке в последние годы».

В ответ «Газпром» предложил Польше «специальные условия» при поставках газа нефтегазовой компании PGNiG. Конкретную цену топлива для Польши стороны пока не называют.

Согласно действующему контракту, Россия поставляет в Польшу 10,2 миллиарда кубометров газа ежегодно до 2022 года на условиях «бери или плати». Общее потребление Польши составляет около 14 миллиардов кубометров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter