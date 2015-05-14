Нефть дешевеет из-за возможности переизбытка ее на рынке
08:50, 14 мая 2015Энергетика
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Нефть марки Brent подешевела до $66,70 за баррель.
REUTERS
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов перенасыщения рынка.
Об этом сообщает Газета.ru.
В частности, на 8.15 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,25%, до $60,35 за баррель.
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К этому времени нефть марки Brent с поставками в июне подешевела на 0,16% и торговалась на уровне $66,70 за баррель.
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