Россия уже включила еще не существующие "Турецкий поток", "Силу Сибири" и "трубу" в Крым в свою систему
Проект "Южный поток" России не удался. В Москве почему-то решили, что другие газопроводы более реальны.
Правительство Медведева уже включило еще не существующие "Турецкий поток", "Силу Сибири" и газопровод Краснодарский край – Крым в систему газопроводов России.
Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на его сайте и подготовленном Министерством энергетики.
Распоряжение утверждает новую редакцию правительственной схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).
В новую редакцию схемы, кроме объектов, планируемых к строительству, включены планируемые к реконструкции объекты трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (около 2 тысяч объектов), а также объекты газопроводов «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Алтай» и газопровода Краснодарский край – Крым.
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Справка УНИАН. В Кремле надеются, что проект «Турецкий поток» станет альтернативой проекту «Южный поток». В начале декабря 2014 года президент России Путин и глава «Газпрома» Миллер объявили, что газопроводный проект «Южный поток» закрыт из-за противодействия Евросоюза.
Проблемы, возникшие у "Газпрома" в Европе из-за агрессивной политики Путина и недальновидного поведения на рынке самой компании, вынудили газового монополиста усилить поиски потребителей в Азии. Восточный маршрут предусматривает поставку в Китай 38 млрд куб. м российского природного газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири». В прошлом году Россия начала строительство газопровода, поставки по которому планирует начать с 2020 года. Весной этого года в СМИ появилась информация о возможной заморозке проекта.
Новый газопровод из Краснодарского края в аннексированный Крым (по дну Керченского пролива) российские оккупанты надеются построить до 2018 года.