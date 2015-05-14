Украина рассчитывает на рост поставок газа из Словакии

10:20, 14 мая 2015
Энергетика
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Президент Словакии обсудит в Киеве с украинскими властями перспективы сотрудничества в энергетической сфере. 

Украина получает газ из Евросоюза / Фото УНИАН

Украина намерена активизировать совместную работу со словацкими партнерами для увеличения технологических возможностей реверсных поставок газа с территории Словакии украинским потребителям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, об этом сказал министр Владимир Демчишин в ходе встречи с послом Республики Словакия Юраем Сивачеком.

Встреча, как подчеркнули в пресс-службе, состоялась накануне приезда в Украину президента Словакии Андрея Киски, который намерен обсудить с властями перспективы украинско-словацкого сотрудничества в энергетической сфере. 

«Во время переговоров с послом Словакии министр Демчишин обратил внимание, что благодаря постоянной поддержке словацкой стороны существенно увеличился уровень энергобезопасности Украины, появилась возможность диверсифицировать маршруты и снизить зависимость от традиционного поставщика газа (России – УНИАН)», - отметили в пресс-службе Минэнергоугля. 

Кроме того, как сообщили в министерстве, Демчишин проинформировал словацкую сторону о том, что Украина в полном объеме выполняет свои обязательства по транзиту топлива, в том числе транзиту нефти системой магистральных нефтепроводов «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии. 

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Как сообщал УНИАН, 1 апреля «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. 

По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины на тот момент составляла около 270-280 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.

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