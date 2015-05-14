«Энергоатом» за 4 месяца увеличил доход от реализации электроэнергии на 45,6%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-апреле 2015 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем-апрелем 2014 года на 45,6% - до 12,213 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за январь-апрель составили 8,834 млрд грн, что составляет 72,3%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 9,671 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за январь-апрель 2015 года увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2014 года до 31,087 млрд кВт/ч с 30,518 млрд кВт/ч. За четыре месяца текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики превысила 53%.

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Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.