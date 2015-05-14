Россию могут спасти сланцевые технологии, которые она критикует – аналитики

Наравне с Россией, гидроразрыв также наиболее перспективен для Ирана и Мексики, пишет Financial Times со ссылкой на исследование компании IHS. Российские запасы нефти, которые можно дополнительно добыть с использованием данной технологии, исследователи оценивают в 12 млрд баррелей, передает РБК.

Всего в мире, за исключением Северной Америки, методом фрэкинга можно добыть почти 140 млрд барр. из уже действующих месторождений, что эквивалентно разведанным запасам нефти в России, отмечается в исследовании. 40 млрд барр. из этой оценки приходится на Иран, 14 млрд — на Мексику и 6 млрд — на Китай. В десятку стран со значительными запасами нефти, которую можно дополнительно добыть с помощью гидроразрыва, также попали ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Ливия и Венесуэла. В каждой из них с помощью новых технологий можно увеличить нефтедобычу не менее чем на 4 млрд барр.

Технология гидравлического разрыва, или фрэкинга, заключается в закачивании смеси воды, песка и химикатов под высоким давлением в слои глубокого залегания, чтобы создать в них трещины, по которым нефть и газ смогут достичь скважины. В сочетании с горизонтальным бурением фрэкинг стал одной из причин резкого роста нефтедобычи в США, так как американские компании стали массово использовать передовые технологии, позволяющие сократить издержки и увеличить производительность.

Читайте такжеНефтедобыча в России из-за санкций может упасть почти на 30%

В других частях света технология гидроразрыва используется реже — как из опасений возможного ущерба для окружающей среды, так и вследствие того, что для применения этого метода необходимо специальное оборудование. Это стало одной из причин, по которым фрэкинг не получил широкого распространения в Европе.

Читайте такжеРоссия значительно сократила доходы от экспорта нефти и газа

В отношении России введены санкции, которые предусматривают в том числе и запрет на поставки технологий и оборудования для горизонтального бурения и проведения гидроразрыва пласта. По мнению главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, гидроразрыв — «самое тонкое место», где санкции могут нанести ущерб российским нефтедобытчикам. В сентябре 2014 года он отмечал, что четверть нефти добывается путем гидродинамического разрыва, а для этого необходимы «агрегаты, которые не могут делать фактически нигде, кроме как в США».