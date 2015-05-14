«Нафтогазу» разрешили отключать газ должникам

За данное решение проголосовали 243 депутата при необходимом минимуме 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке к закону, на 1 января 2015 года задолженность всех потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» составила 29,6 млрд грн, из которых долг промпредприятий превысил 11 млрд грн, а долг предприятий ТКЭ – 16 млрд грн.

Целью закона является стабилизация финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Достижение стабилизации, как отмечается в документе, возможно путем предоставления компании действенных инструментов взыскания задолженности с потребителей за природный газ и эффективных механизмов воздействия на должников.

В этой связи законом предусматривается введение в практику требований со стороны «Нафтогаза» и его дочернего предприятия по газоснабжению по процедуре банкротства предприятий-должников; усовершенствование процедуры взыскания задолженности; усовершенствование механизмов расчетов в секторе централизованного теплоснабжения и установление принципа ограничения газоснабжения предприятиям ТКЭ до уровня технологической безопасности в случае нарушения ими условий заключенных договоров и действующего законодательства в части расчетов и превышения выделенных лимитов природного газа.

Также законом предполагается приостановление с 1 июля 2015 года действия моратория на исполнительное производство и принудительное взыскание задолженности с предприятий ТКЭ.

Кроме этого, данный закон позволяет «Нафтогазу» выставлять на аукцион газовые долги предприятий-должников в пользу третьих лиц по цене, отличающейся от первоначальной стоимости, при условии проведения независимого аудита консолидированной финансовой отчетности НАК «Нафтогаз Украины» по международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год и обнародования порядка и условий проведения аукциона.

Согласно закону, не может быть продано (отчуждено) право требования по задолженности теплогенерирующих или теплоснабжающих организаций, которые предоставляют услуги по льготным тарифам, и получают компенсации по разнице в тарифах на тепловую энергию из государственных и местных бюджетов.

«Объем задолженности государственного и местных бюджетов по разнице в тарифах на тепловую энергию подтверждается в порядке, установленном Кабинетом министров Украины», - говорится в документе.

Также законом предусмотрено, что задолженность ТКЭ за природный газ, потребленный в период с 1 января по 31 декабря 2014 года (без учета пени, штрафных и финансовых санкций, подлежащих взысканию на основании решения суда), непогашенная в день вступления в силу данного закона, подлежит реструктуризации путем рассрочки на 24 месяца на основании типового договора о реструктуризации задолженности.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2014 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 4,5 раза, - до 85,044 млрд грн.