Компаниям Фирташа-Левочкина придется платить за газораспределительные сети

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства в четверг поручил главе Министерства энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину в кратчайшие сроки подготовить решение о платном пользовании газораспределительными сетями для частных компаний.

«Господин министр, хочу еще раз к вам обратиться по вопросу о том, что государственные газораспределительные сети, которыми сейчас незаконно пользуются частные компании Фирташа-Левочкина, должны платить за это деньги, как это предусмотрено законом. Поэтому я прошу подготовить соответствующий акт Кабинета министров Украины, чтобы навести порядок в этом секторе», - сказал премьер.

Яценюк подчеркнул, что выполнение закона о рынке газа, подписанного президентом 5 мая, сможет значительно повысить инвестиционную привлекательность энергетического сектора украинской экономики.

Как сообщал УНИАН, дочерняя компания Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» намерена установить контроль над распределительными сетями областных газораспределяющих компаний, большая часть которых принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

«Газ Украины» в феврале 2015 года подал иск в Административный суд Киева к Кабинету министров с требованием отменить постановление №770 от 2012 года, которым облгазам были переданы в бесплатное оперативное управление сети.

Структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным СМИ, контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.