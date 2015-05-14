Боевики заявляют, что вывозят в Россию по три тысячи тонн угля в день
17:39, 14 мая 2015Энергетика
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Боевики "ЛНР" признали, что ежесуточно вывозят в Россию по три тысячи тонн угля с захваченных ими шахт.
Боевики вывозят тысячи тонн угля ежедневно / УЗ
Об этом рассказал Андрей Карпак, который у луганских боевиков отвечает за "таможню", передает Украинская правда со ссылкой на сепаратистские ресурсы.
"Сейчас уже около трех тысяч тонн в сутки пересекает границу Российской Федерации на вывоз только угля", - сказал он.
Читайте такжеОБСЕ продолжает фиксировать вывоз в Россию угля с ДонбассаКарпак также рассказал, что боевики наладили работу железнодорожного пункта пропуска "Красная Могила", который существенно повысил "пропускную способность" на границе с РФ.
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