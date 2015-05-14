«Газпром» ожидает решения суда по спору с «Нафтогазом» летом 2016 года

В российской газовой компании «Газпром» ожидают решения Стокгольмского арбитража по спору с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» в конце июня 2016 года.

Об этом говорится в отчетности российской компании, которой располагает УНИАН.

«Устные слушания должны состояться в феврале-марте 2016 года, вынесение решения арбитрами планируется в конце июня 2016 года», - сказано в сообщении.

По информации «Газпрома», 16 июня 2014 года «Газпром» обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) с просьбой взыскать с НАК «Нафтогаз Украины» задолженность по оплате за природный газ, поставленный в ноябре-декабре 2013 года и апреле-мае 2014 года по контракту от 19 января 2009 года относительно купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах, а также проценты на указанную задолженность на общую сумму свыше 4,5 млрд долл.

В то же время, 16 июня 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) с просьбой о ретроактивном изменении цены на природный газ, установленной контрактом от 19 января 2009 г. по купле-продаже природного газа в 2009-2019 годах, возмещении в пользу истца всех переплат, осуществленных им с 20 мая 2011 года (по оценке истца - не менее 6 млрд. долл.), и отмене положения указанного контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

21 июля 2014 года эти дела были консолидированы. 15 сентября 2014 года был сформирован состав арбитров. 3 ноября 2014 года арбитраж принял решение об отсутствии необходимости проводить слушания о принятии обеспечительных мер по запросу НАК «Нафтогаз Украины». 31 января 2015 года «Нафтогаз Украины» подал в арбитраж исковое заявление.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2015 года «Нафтогаз Украины» подал в Стокгольмский арбитраж исковые требования на 10 млрд долл. в рамках арбитража против «Газпрома» по контракту на транзит газа, увеличив тем самым общую сумму по двум искам до 16 млрд долл.

Как отмечается в сообщении «Нафтогаза», компания хочет добиться от «Газпрома» компенсации за недоплату транзитного тарифа с 2010 года. Кроме того, в исковом требовании «Нафтогаз» заявляет о невыполнении обязательств «Газпрома» по объемам транзита газа через Украину, который с 2010 года неуклонно падает.

Справка УНИАН. Российский газовый монополист «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 млрд долл. за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.