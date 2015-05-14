Украина с начала мая вдвое сократила импорт газа из ЕС

Украина в период с 1 по 13 мая импортировала 304 млн кубометров, что вдвое меньше аналогичного периода в апреле, когда объем импорта с 1 по 15 апреля составил 593 млн кубометров. Об этом говорится в сообщении оператора ГТС Украины госкомпании «Укртрансгаз», переданном УНИАН.

Как подчеркнули в компании, в мае газ в Украину с территории Европы шел только по словацкому маршруту.

При этом объем импорта газа из РФ за первые две недели мая составил 250,1 млн кубометров.

«По состоянию на утро 15 мая, суточный объем импорта природного газа из Словакии составил 24,5 млн кубометров, из Российской Федерации – 14 млн кубометров», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

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Как сообщал УНИАН, Украина с 1 по 15 апреля сократила импорт природного газа из ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца на 6% - до 593 млн куб. м с 632 млн куб. м. В начале апреля суточный объем импорта природного газа с территории Европы составлял 39,9 млн куб. м, в частности, из Словакии – 38,5 млн куб. м, Польши – 1,4 млн куб. м.

Импорт из Венгрии с начала апреля практически отсутствовал.

По данным «Укртрансгаза», запасы газа в украинских подземных хранилищах газа на начало мая составлял 8,951 млрд кубометров.

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Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Отбор природного газа из подземных хранилищ в 2015 году запланирован на уровне 8,688 млрд кубометров.